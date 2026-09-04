Educação superior: como viabilizar a faculdade de Direito sem comprometer o orçamento

Opções de crédito educacional privado, como o Pravaler, surgem como alternativa para estudantes de Resende e região ingressarem no ensino superior com parcelas reduzidas.

O sonho de ingressar na faculdade de Direito e seguir carreira jurídica seja na advocacia, defensoria, magistratura ou em concursos públicos é o objetivo de muitos jovens e adultos no Sul Fluminense. Contudo, o valor das mensalidades de uma graduação costuma ser o principal gargalo financeiro para quem deseja iniciar ou dar continuidade aos estudos.

Para evitar o adiamento da formação acadêmica, muitos estudantes têm recorrido ao crédito educacional privado. Plataformas como o Pravaler oferecem soluções acessíveis para quem busca um financiamento de curso de direito, permitindo que o aluno pague a graduação no dobro do tempo das aulas e com parcelas que se encaixam no orçamento mensal.

Como funciona o parcelamento das mensalidades?

Diferente das cobranças tradicionais que concentram o valor integral durante o período do semestre letivo, o modelo de crédito privado permite diluir os custos ao longo do tempo.

Em uma graduação com duração média de 5 anos (10 semestres), o estudante ganha mais tempo para quitar os custos, pagando cada semestre em até um ano. Com isso, o valor cobrado mês a mês é significativamente reduzido.

Principais vantagens do modelo:

Contratação 100% digital: Todo o processo — desde a simulação até a assinatura do contrato — é feito de forma online pelo site ou aplicativo.

Sem exigência da nota do Enem: A aprovação de crédito não depende da pontuação em exames nacionais ou de processos seletivos governamentais.

Adesão em qualquer período: É possível solicitar o recurso tanto no início do ano letivo quanto no meio do semestre ou para quitar parcelas em aberto.

Planejamento sem acúmulo: Os contratos são renovados semestralmente, garantindo previsibilidade para o estudante.

O que é necessário para solicitar?

Para ter acesso às condições de crédito educacional pela plataforma, o interessado deve atender a alguns requisitos básicos de análise:

Vínculo com a instituição: Estar matriculado ou pré-matriculado em uma faculdade parceira. Indicação de um garantidor (fiador): Apresentar um fiador (amigo ou familiar) com renda comprovada para compor os critérios de crédito. Regularidade cadastral: Tanto o aluno quanto o garantidor precisam estar com o CPF e os dados em situação regular.

Planejamento para o futuro profissional

A preparação para o mercado jurídico exige foco nos estudos, estágios supervisionados e dedicação para exames como o da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Contar com alternativas que aliviam a pressão financeira mensal permite que o estudante mantenha a atenção voltada ao seu desenvolvimento acadêmico e profissional.

Para verificar os valores atualizados e as instituições parceiras na região de Resende, os estudantes podem realizar simulações gratuitas diretamente no portal oficial do Pravaler.