Botijão furtado do CREAS é localizado pela Polícia Civil em casa abandonada em Jandaia do Sul

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A Polícia Civil de Jandaia do Sul localizou, nesta sexta-feira (4), um botijão de gás furtado da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Jandaia do Sul. O objeto foi encontrado em uma casa abandonada na Vila Santo Antônio, após informações repassadas pelo setor de inteligência.
O furto aconteceu na segunda-feira (31), quando a sede do CREAS, localizada na Rua Luiz Vignoli, na região central da cidade, foi invadida. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 8h30, depois que a responsável pelo local percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada.
Durante a averiguação, os policiais encontraram o interior do imóvel completamente revirado. Além do botijão de gás azul, foram furtados um aparelho celular preto, dois carregadores brancos e passagens de transporte.
Com base nas informações obtidas pelo setor de inteligência, os investigadores chegaram até o imóvel abandonado na Vila Santo Antônio, onde localizaram o botijão. A Polícia Civil segue com as diligências para identificar os responsáveis pelo furto e recuperar os demais objetos levados.
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