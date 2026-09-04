Botijão furtado do CREAS é localizado pela Polícia Civil em casa abandonada em Jandaia do Sul

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VANTAGEM COMPETITIVA: COMO SAIR NA FRENTE
A Inteligência Artificial está alterando a forma como empresas competem por clientes, talentos e participação de mercado. Para o empreendedor, porém, simplesmente adotar ferramentas...
Botijão furtado do CREAS é localizado pela Polícia Civil em casa abandonada em Jandaia...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul localizou, nesta sexta-feira (4), um botijão de gás furtado da sede do Centro de Referência Especializado de...
Motociclista sem habilitação é abordado com escapamento irregular em Jandaia do Sul
Um jovem de 18 anos foi abordado pela Polícia Militar durante a tarde desta quinta-feira (3), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta que emitia...
Homem embriagado é atropelado próximo a hospital em Jandaia do Sul
Um homem de 48 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (3), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de...
Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta
Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo...