Motociclista sem habilitação é abordado com escapamento irregular em Jandaia do Sul

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Um jovem de 18 anos foi abordado pela Polícia Militar durante a tarde desta quinta-feira (3), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta que emitia alto ruído em uma via pública de Jandaia do Sul.
A ocorrência foi registrada por volta das 15h56, na Rua Tocantins, região central da cidade. Durante patrulhamento ostensivo preventivo, a equipe policial percebeu o barulho provocado pela motocicleta e realizou a abordagem.
Na consulta ao sistema, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).
A motocicleta, uma Honda CG 150 Fan ESDI, também apresentava irregularidade no sistema de escapamento, com o silenciador deficiente ou inoperante. Como não havia pessoa habilitada no local para assumir a condução e as irregularidades não foram regularizadas durante a abordagem, o veículo foi removido ao pátio.
O jovem foi orientado pelos policiais e liberado no local. As medidas administrativas e as notificações de trânsito cabíveis foram realizadas.
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