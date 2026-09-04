Motociclista sem habilitação é abordado com escapamento irregular em Jandaia do Sul
Um jovem de 18 anos foi abordado pela Polícia Militar durante a tarde desta quinta-feira (3), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta que emitia...
Homem embriagado é atropelado próximo a hospital em Jandaia do Sul
Um homem de 48 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quinta-feira (3), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região central de...
Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta
Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo...
Escola Cesar Lattes recebe ação de prevenção à obesidade em Jandaia do Sul
Atividade do Programa Saúde na Escola orientou estudantes sobre alimentação saudável A Escola Cesar Lattes, em Jandaia do Sul, recebeu nesta quarta-feira (2) uma ação...
Polícia Militar registra brigas, ameaça, furto e prisão por tráfico de drogas em Apucarana
A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Apucarana, durante a quarta-feira (2). Entre os atendimentos estão casos de vias de fato, desentendimento familiar, ameaça,...