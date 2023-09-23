OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL.
AGENTE FUNERÁRIO 01
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09 – JOVEM APRENDIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01
AUXILIAR DE CORTE ( CONFECÇÕES) 01
AUXILIAR DE LIMPEZA 01 -VAGA PCD
AJUDANTE GERAL 01
AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO 01
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS 20
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE 01
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 01
SERVENTE DE PEDREIRO 05
Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul
OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL.