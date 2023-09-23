Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

1799

OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL.
AGENTE FUNERÁRIO 01
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09 – JOVEM APRENDIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01
AUXILIAR DE CORTE ( CONFECÇÕES) 01
AUXILIAR DE LIMPEZA 01 -VAGA PCD
AJUDANTE GERAL 01
AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO 01
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS 20
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE 01
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 01
SERVENTE DE PEDREIRO 05

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