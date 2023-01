Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

QUANTIDADE VAGA 60 Auxiliar de Inspeção (vaga para trabalhar em Rolandia) 60 Alimentador de linha de produção (vaga para trabalhar em Rolandia) 1 Almoxarife 1 Auxiliar de cozinha 12 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de manutenção de edificações 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Carregador 1 Costureira de maquina reta 2 Cozinheira 60 Desossador (vaga para trabalhar em Rolandia) 1 Encarregado de obras 1 Estoquista 1 Jardineiro 7 Magarefe 1 Motorista entregador 5 Oficial de serviços gerais 1 Operador de caixa 1 Operador de máquinas fixas, em geral (VAGA PCD) 1 Recepcionista de hotel 4 Safrista 2 Servente de pedreiro 2 Soldador 1 Vendedor

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277