Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL
|VAGAS
|QUANTIDADE
|RECEPCIONISTA SECRETÁRIA
|01
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|06 – TRAZER CURRÍCULO NA AGÊNCIA OU MANDAR NO WATS 3432 4277
|MOTORISTA CARRETEIRO -CNH D -CURSO MOPP e EAR – TER EXPERIÊNCIA COM CARRETAS E VIAGENS PARA SÃO PAULO.
|06
|MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
|04
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|03
|AUXILIAR DE COZINHA
|01
|VENDEDOR DE PEÇAS AUTOMOTORES
|01
|COSTUREIRA
|06
|SERVIÇOS GERAIS EM FAZENDA – BOM SUCESSO
|01
|SERVIÇOS GERAIS EM FAZENDA – NOVO ITACOLOMI
|01
|VENDEDOR EXTERNO – TER CNH AB
|01
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
|10
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|03