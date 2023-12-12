Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

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OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL

VAGAS QUANTIDADE
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 01
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 06 – TRAZER CURRÍCULO NA AGÊNCIA OU MANDAR NO WATS 3432 4277
MOTORISTA CARRETEIRO -CNH D -CURSO MOPP e EAR – TER EXPERIÊNCIA COM CARRETAS E VIAGENS PARA SÃO PAULO. 06
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 04
AUXILIAR DE LIMPEZA 03
AUXILIAR DE COZINHA 01
VENDEDOR DE PEÇAS AUTOMOTORES 01
COSTUREIRA 06
SERVIÇOS GERAIS EM FAZENDA – BOM SUCESSO 01
SERVIÇOS GERAIS EM FAZENDA – NOVO ITACOLOMI 01
VENDEDOR EXTERNO – TER CNH AB 01
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10
AUXILIAR DE LIMPEZA 03

 

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