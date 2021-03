Vaga para vendedor externo

• Realizar vendas externas (porta a porta);

• Cumprindo as metas estipuladas pelo Supervisor de Vendas;

• Elaborar os relatórios diários de prospecção de vendas;

• Realiza atendimento ao cliente via telefone e presencial.

Requisitos:

• Conhecimento em ações e promoções de vendas;

• Comunicação, foco em resultado e adaptação a mudanças.

Benefícios:

• Vale alimentação (R$21,00 por dia trabalhado);

• Plano odontológico;

• Parcerias educacionais.

Salário: R$1.230,00 + COMISSIONAMENTO

Jornada: Seg a sex – 08:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 / Sab – 08:30 as 12:30

Contato: Ronaldo 43 99603 0893