Jandaia do Sul celebra marco histórico na cultura com assinatura de termos da PNAB

A cultura de Jandaia do Sul vivenciou um momento histórico nesta segunda-feira, 06 de outubro. Em ato solene, foram assinados os Termos de Execução Cultural dos projetos selecionados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Ao todo, 60 artistas, coletivos e fazedores de cultura do município foram habilitados, consolidando o maior edital já realizado no setor cultural local.

Durante o evento, o prefeito Benedito José Pupio parabenizou todos os contemplados e destacou a relevância direta da participação da comunidade cultural na construção e no fortalecimento das políticas públicas municipais.

A diretora do Departamento de Cultura, Mara Rúbia Nunes, também ressaltou a importância fundamental de se ter uma comunidade cultural ativa e participativa, enfatizando que o envolvimento dos fazedores de cultura é o que dá vida às iniciativas e garante que os investimentos cheguem de forma plural a toda a população.

A cerimônia contou ainda com um momento especial de carinho e reconhecimento: em comemoração ao Dia do Prefeito, celebrado na mesma data, o prefeito recebeu das mãos de uma das artistas locais um quadro feito à mão, simbolizando a gratidão e a parceria entre o poder público e a classe artística do município.

Com a formalização dos termos, as propostas aprovadas entram na fase de execução, movimentando o cenário cultural de Jandaia do Sul com diversas ações, apresentações e projetos ao longo dos próximos meses.