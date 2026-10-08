Festa das crianças é transferida para o Parque de Exposições neste sábado

A mudança é em razão a previsão de chuva. Haverá transporte gratuíto.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul promove neste sábado, 10 de outubro, a Festa das Crianças, com uma programação especial voltada às famílias do município. Em razão da previsão de chuva, o evento será realizado no Parque de Exposições, das 9h30 às 14h30.

Para facilitar a participação das famílias, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito, com saída do Auditório Municipal às 9h00. As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Quem preferir também poderá se deslocar diretamente até o Parque de Exposições.

A programação contará com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce, proporcionando momentos de lazer, diversão e convivência para as crianças e seus familiares. A Prefeitura convida toda a comunidade para participar e celebrar esse momento especial dedicado à criançada.