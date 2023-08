UFPR Convida para a 2ª Edição do Evento “Portas Abertas” em Jandaia do Sul

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) convida a comunidade para participar da 2ª Edição do evento “Portas Abertas”, agendado para o dia 19 de agosto, das 10h às 16h, no Campus de Jandaia do Sul.

Com ênfase na aproximação entre a instituição e a sociedade, o evento busca proporcionar uma jornada de aprendizado e troca de conhecimento. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de participar de um tour guiado pelos laboratórios, mergulhando nas atividades de pesquisa e inovação em andamento no campus.

A programação inclui, também, uma Feira do Livro e uma edição especial da Feira do Empreendedor, oferecendo um leque diversificado de experiências. O evento contemplará atividades recreativas voltadas para crianças e contará com a presença de food trucks, assegurando uma experiência completa para todas as idades.

A iniciativa de abrir as portas do campus reflete o compromisso da UFPR Campus Jandaia do Sul em reforçar a colaboração e o intercâmbio de conhecimento entre a universidade e a comunidade.

Para mais detalhes, visite www.instagram/ufpr.jandaia.