Três são presos acusados de furto de óleo diesel em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h39 desta sexta-feira (14) na Rua João Moreira Branco.

Conforme a PM, a equipe ROTAM foi acionada para prestar atendimento em um FURTO QUALIFICADO em andamento, onde dois indivíduos estariam detidos pelo solicitante, furtando no barracão de sua propriedade.

Chegando no local havia dois suspeitos em cima do muro do barracão, cercados pelo solicitante.

No local, ambos os autores relataram que o irmão do solicitante, que trabalha no local, teria combinado o furto do óleo diesel do barracão, e que inclusive teriam conversas pelo aplicativo WhatsApp sobre o furto do óleo.

O irmão do solicitante compareceu ao local dos fatos e confirmou que combinou com os dois autores para que os mesmos adentrassem no barracão para o cometimento do furto, e que já não é a primeira vez que isso ocorre; que em data anterior ele teria ajudado em outro furto de óleo diesel ocorrido no barracão.

Diante dos fatos, os três autores e as vítimas foram encaminhados até a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Diversos galões de óleo diesel estavam separados próximo ao portão do barracão para serem furtados. xxxxx relatou na delegacia que no furto ocorrido sexta-feira passada desligou o Wi-Fi para que não fossem gravadas as imagens do furto.