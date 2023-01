Três cidades do Vale podem perder FPM no final do Censo

Estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que, em 2023, pelo menos 700 municípios brasileiros poderão apresentar redução de coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), enquanto outros 382 poderão apresentar aumento. Isso com base na prévia estimativa populacional divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto não é concluído o Censo Demográfico de 2022.

No Paraná, 29 cidades cairiam no coeficiente do FPM, enquanto outras 49 subiriam. No Vale do Ivaí, entre as que podem cair no coeficiente estão Faxinal, Mauá da Serra e São Pedro do Ivaí; Já as que podem subir de patamar são Cambira e São João do Ivaí.

Leia mais no TnOnline