Trem descarrila em Apucarana

Um descarrilamento de trem provocou a interdição de cruzamentos na região da Vila Nova, em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (16). Durante o acidente, um dos vagões tombou e atingiu parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito localizado nas proximidades.

A ocorrência foi registrada na passagem de nível próxima à Avenida Viação, no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca. Após serem acionadas, equipes de trânsito estiveram no local e constataram o descarrilamento e o tombamento do vagão.

Em razão do acidente, as ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre foram interditadas. Agentes de trânsito realizaram o isolamento da área e orientaram os motoristas para garantir a segurança e organizar a circulação de veículos.