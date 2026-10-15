Outubro de Preços Baixos

Comitê da Lei Geral de Jandaia do Sul define estratégias para mobilizar empresários sobre...
O Comitê da Lei Geral de Jandaia do Sul se reuniu na manhã desta quarta-feira (14) para alinhar estratégias de divulgação e mobilização dos...
No Dia dos Professores, Jandaia do Sul celebra avanços na educação e reconhece dedicação...
Em celebração ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert parabenizam todos os profissionais...
Prefeitura emite nota de pesar pela morte de servidor
Com profundo pesar, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul lamenta o falecimento de Edevan Rodrigues de Souza, aos 41 anos, ocorrido nesta quarta-feira,...
Mãe com bebê e duas filhas de quatro e cinco anos é flagrada bebendo...
Uma ocorrência envolvendo três crianças em um bar no distrito de São José, em Jandaia do Sul, mobilizou a Polícia Militar e o Conselho...
Velório de Cloves Kruger acontece à partir das 6h da manhã
O velório de Cloves Kruger, que faleceu após um acidente de trânsito no estado de São Paulo, acontece a partir das 6h desta quinta-feira...
Aquaplanagem pode ter causado acidente fatal com quatro feridos na PR-444
Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na manhã desta quarta-feira (14), na rodovia PR-444, na saída...