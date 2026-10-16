Homem é abordado com pedras de crack durante patrulhamento em Jandaia do Sul

Um homem foi abordado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (15), após ser flagrado com quatro pedras de substância análoga ao crack, na Rua Professor Roberto Resende Chaves, na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada às 20h44.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela via quando avistou o homem parado em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria guardado rapidamente um objeto no bolso e abaixado a cabeça, atitude que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram quatro pedras de substância análoga ao crack, embaladas individualmente em papel-alumínio. Após a pesagem, a quantidade totalizou 1,1 grama.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar para a elaboração de um Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal.

Ainda durante a ocorrência, os policiais constataram que a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, apresentava o licenciamento vencido. Também foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida. Por conta das irregularidades administrativas, o veículo foi encaminhado ao pátio do Detran.

Após os procedimentos policiais, o homem foi orientado e liberado.