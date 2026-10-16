Mulher é mordida por pitbull ao tentar separar briga entre cães em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 47 anos foi mordida por um cão da raça pitbull na manhã de quinta-feira (15), na Rua Paião, na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 8h45.

De acordo com o boletim policial, a mulher tentou separar uma briga entre dois cães que estavam sem os proprietários por perto. Um dos animais era da raça pitbull, enquanto o outro era de menor porte e sem raça definida. Ao tentar apartar a briga, ela acabou sendo mordida pelo pitbull.

Após o ocorrido, o cão foi recolhido por uma mulher de 22 anos, apontada como sua proprietária. O outro animal também foi levado para casa pelo dono, um homem de 55 anos.

A equipe de proteção e causas animais do município e a Defesa Civil foram acionadas para prestar atendimento à vítima. O cão de menor porte recebeu atendimento veterinário no local.

A Polícia Militar orientou a responsável pelo pitbull sobre as condições adequadas de guarda e a posse responsável de animais. Os envolvidos foram identificados e receberam orientações sobre os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais.

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