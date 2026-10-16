Jandaia do Sul entrega 75 casas a famílias da Vila Santo Antônio e avança em projeto de parque ambiental

A Prefeitura de Jandaia do Sul e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) realizaram nesta quinta-feira (15) a entrega simbólica de 75 moradias destinadas a famílias residentes na Vila Santo Antônio. As unidades integram o Programa Casa Fácil Paraná – modalidade Vida Nova e representam uma mudança para moradores que, durante anos, conviveram com habitações precárias, falta de saneamento adequado e condições de vulnerabilidade social.

A iniciativa faz parte do processo de desocupação da área da Vila Santo Antônio, localizada nas proximidades do Country Clube e situada em uma região de preservação ambiental. Após a retirada das famílias e a conclusão das etapas necessárias, o espaço deverá receber um Parque Ambiental, projeto desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e a Sanepar, com previsão de início das intervenções nos próximos meses.

Projeto teve início em 2017

O projeto habitacional teve início ainda em 2017, e foi posteriormente anunciado pelo Governo do Estado em 2019 em visita do Governador Ratinho Junior ao município, durante a gestão do prefeito Ditão Pupio. A ação foi estruturada dentro do programa habitacional da Cohapar voltado à melhoria das condições de vida de famílias socialmente vulneráveis residentes em ocupações irregulares, assentamentos precários ou imóveis considerados inadequados, garantindo acesso à moradia digna, infraestrutura e ações socioambientais.

Para o prefeito Ditão Pupio, a entrega representa a conclusão de uma trajetória iniciada há vários anos e abre caminho para uma nova transformação urbana e ambiental no município. “Esse é um projeto que começamos na minha gestão anterior, em 2017 e que, depois de muitas etapas, finalmente chega a este momento tão importante. São 75 famílias que passam a ter uma casa digna, com mais segurança e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, avançamos para que Jandaia do Sul tenha seu primeiro Parque Ecológico, em um projeto muito bonito que está sendo desenvolvido pela Sanepar em parceria com o Município. É uma conquista que muda a vida das famílias e também transforma uma área importante da nossa cidade”, destacou.

O diretor de obras da Cohapar, Ademir Bier, representando o presidente da Cohapar Jorge Lange, ressaltou a importância da conclusão do empreendimento, que passou por diferentes etapas administrativas até chegar à entrega das moradias. “Foi um projeto que enfrentou desafios ao longo do caminho, inclusive relacionados aos processos de licitação, mas hoje temos a satisfação de entregar mais uma obra que representa dignidade e qualidade de vida. O programa Vida Nova existe justamente para retirar famílias de situações de vulnerabilidade e oferecer uma moradia adequada, com estrutura e condições para que possam construir uma nova história”, afirmou.

Próximas etapas da desocupação

A Prefeitura de Jandaia do Sul, com apoio de outros órgãos responsáveis iniciarão as mudanças a partir dos próximos dias.

Com a mudança das famílias para as novas residências, a área anteriormente ocupada poderá avançar para uma nova etapa de recuperação ambiental. A proposta do futuro parque prevê a valorização do espaço, contribuindo para a preservação ambiental e oferecendo uma nova área de convivência e lazer para a população de Jandaia do Sul.

Presenças no evento

Participaram da solenidade o prefeito Ditão Pupio, a primeira dama Gorete Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, a presidente da Câmara Adriana Jaime, vereadores André Barqueiro e Michel Enfermeiro, o diretor de obras da Cohapar Ademir Bier, superintendente de Obras Fabio Ortigara, gerente de controle de obras Adão Luiz, chefe regional Elisangela Costa de Araújo e o coordenador regional Fernando Garcia Algarte e o diretor da Construtora Japurá Claudinei Soares da Rocha. Participaram também diretores de departamento municipal e famílias beneficiárias.