Comitê da Lei Geral de Jandaia do Sul define estratégias para mobilizar empresários sobre a Reforma Tributária

O Comitê da Lei Geral de Jandaia do Sul se reuniu na manhã desta quarta-feira (14) para alinhar estratégias de divulgação e mobilização dos empresários para a palestra sobre a Reforma Tributária, marcada para o próximo dia 27 de outubro.

O encontro teve como principal objetivo definir ações para incentivar a participação dos empreendedores, destacando a importância de compreender as mudanças previstas na legislação tributária e os possíveis impactos nos negócios.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias de divulgação em parceria com a Prefeitura de Jandaia do Sul e as instituições presentes, entre elas a Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul (Acejan), a Sala do Empreendedor e o Sebrae.

A proposta é ampliar o alcance do evento e conscientizar os empresários sobre a importância de buscar informações e se preparar para as transformações que poderão influenciar a gestão das empresas, o planejamento financeiro e a competitividade no mercado.

Além da organização da palestra, o comitê também definiu a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento da política pública de cultura empreendedora no município. A iniciativa busca aproximar o poder público, as entidades de apoio e o setor empresarial, estimulando a participação dos empreendedores em ações conjuntas.

O objetivo é fortalecer o ambiente de negócios, incentivar o protagonismo empresarial e contribuir para o crescimento da economia local, por meio de iniciativas que atendam aos interesses dos empresários e promovam o desenvolvimento sustentável de Jandaia do Sul.

A mobilização para a palestra do dia 27 integra esse trabalho de aproximação com o setor produtivo, reforçando a importância da informação, da participação e da união entre as instituições para preparar os empresários diante dos desafios e das oportunidades que surgem no cenário econômico.