Morador de Apucarana segue em estado grave após sofrer queimaduras ao usar celular na tomada

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Um morador de Apucarana, de 39 anos, segue internado em estado grave após sofrer queimaduras durante um princípio de incêndio provocado enquanto utilizava um celular conectado ao carregador na tomada. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (17), em uma residência localizada na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis.
Segundo atualização divulgada nesta terça-feira (18) pelo Hospital Universitário de Londrina, o homem teve aproximadamente 43% do corpo atingido pelas queimaduras. Ele está intubado e sedado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade.
Após ser atendido inicialmente pelo Samu e encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, o paciente foi transferido ainda na noite de segunda-feira para o HU de Londrina, onde permanece sob cuidados médicos.
O incêndio ficou concentrado principalmente na cama e em parte do quarto. A situação poderia ter sido ainda mais grave, mas a ação rápida de um vizinho ajudou a controlar as chamas antes da chegada das equipes de emergência.
O segurança Francisco Marcílio Batista percebeu as labaredas pela janela e ouviu os pedidos de socorro do morador. Ele utilizou uma mangueira para fazer os primeiros esforços de combate ao fogo.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado e enviou dois caminhões Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) para atender a ocorrência. Quando os bombeiros chegaram, porém, o incêndio já havia sido controlado.
O caso serve como alerta para os riscos relacionados ao uso de aparelhos celulares conectados à energia elétrica, especialmente durante situações de carregamento.
Com informações do TnOnline
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