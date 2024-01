Tráfico: PM prende 3 pessoas em Apucarana e Cambira

A Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada na manhã desta quinta-feira (25). Duas pessoas foram presas em Apucarana e uma em Cambira. Confira a entrevista no TnOnline.

Ao todo foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Além dos presos, foram apreendidos também 1,5 kg de maconha, 55 gramas de cocaína, 3 munições de cal 38, 2 celulares, uma moto e uma máquina de cartão.

De acordo com os policiais, a prisão de Cambira se trata de um homem que estava sob pose das três munições. Já em Apucarana, as prisões foram de um homem e uma mulher presos em casa distintas. Ambos foram encontrados com drogas.