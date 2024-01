Trabalhadores encontram ossada humana em canavial

Trabalhadores encontraram uma ossada humana enterrada em um canavial situado às margens da rodovia PR-454, nas proximidades do Distrito de Içara, em Astorga, no noroeste do Paraná. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (9). Equipes policiais retornaram ao local na manhã desta quarta-feira (10), pois há a possibilidade de mais corpos serem encontrados.

De acordo com informações, técnicos de uma empresa trabalhavam no canavial quando se depararam com a ossada em um buraco e chamaram a Polícia Militar (PM). A Polícia Civil de Astorga, a Polícia Científica de Maringá e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados e isolaram a área.

Os restos mortais são aparentemente de um homem, no entanto, durante a escavação, peças de roupas femininas também foram encontradas pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Astorga.

Fonte: Corujão Notícias.