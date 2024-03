Trabalhador morre após receber descarga elétrica em Marialva

Na manhã deste sábado (16), um trágico acidente de trabalho resultou na morte de um homem de 50 anos em Marialva. Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu uma descarga elétrica.

De acordo com as autoridades, o homem estava realizando atividades sobre a caçamba de um caminhão, quando a plataforma entrou em contato com fios de alta tensão de um poste, ocasionando a fatal descarga elétrica.

Após o choque, o trabalhador ficou inconsciente e, apesar dos esforços dos socorristas durante aproximadamente 40 minutos para reanimá-lo, infelizmente não foi possível reverter a situação. O homem veio a óbito no local do acidente.