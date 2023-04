TJ-PR determina que prefeito de Jandaia do Sul reassuma o cargo

Nesta sexta-feira (28) o desembargador Carlos Mansur Arida, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), autorizou o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), a retornar ao cargo.

O magistrado concedeu o efeito suspensivo ao recurso para afastar a medida de afastamento do cargo público e permitir que o prefeito continue no exercício de seu cargo.

“Sigo entendendo que a medida de afastamento do alcaide não se revela necessária neste momento, uma vez que não caracterizados os riscos. Não vislumbro o risco à instrução processual pois as provas foram colhidas no inquérito, salvas pelo Ministério Público, e eventuais adulterações documentais, além de já estarem sendo demonstradas nos autos, bem como as demais provas pretendidas, poderão ser produzidas na instrução e facilmente ser alvo de apuração de falsidade”.