Avião retorna ao Aeroporto de Maringá após fumaça a bordo

Uma aeronave da companhia aérea Gol precisou retornar ao Aeroporto Regional de Maringá, no norte do Paraná, após a identificação de fumaça a bordo, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Maringá, o voo 1137 tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Após a decolagem, a aeronave retornou ao terminal em condições de urgência devido à presença de fumaça.

Equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência e permaneceram de prontidão. Conforme o comunicado oficial, todos os passageiros desembarcaram em segurança e ninguém precisou de atendimento médico.

Após o incidente, as equipes do aeroporto realizaram as vistorias necessárias. Com a conclusão dos procedimentos, as demais operações aeroportuárias foram retomadas normalmente.

Até a publicação das informações, não haviam sido divulgados detalhes sobre a origem da fumaça nem o número de passageiros que estavam a bordo. A reportagem do GMC Online informou que tentava contato com a companhia aérea para obter mais esclarecimentos.