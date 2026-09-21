Temporal provoca estragos em cidades da região

Um forte temporal atingiu a região no início da noite desta segunda-feira (21), provocando estragos em diferentes municípios. Em Apucarana, foram registrados ventos fortes, queda de granizo, destelhamentos, quedas de postes e árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com dados do Simepar, as rajadas de vento chegaram a 124,9 km/h em Apucarana. A força do vento causou danos em diversos pontos da cidade, com árvores e galhos atingindo vias e imóveis.

Em Mandaguari, também houve registro de granizo, destelhamentos e diversas quedas de árvores durante a passagem da tempestade. Equipes foram mobilizadas para atender as ocorrências e realizar a desobstrução de locais atingidos.

Já em Jandaia do Sul, até o momento, a Brigada Comunitária registrou ocorrências relacionadas principalmente à queda de árvores. As equipes trabalham no atendimento aos pontos afetados e na retirada de árvores e galhos que possam oferecer riscos ou prejudicar o trânsito.