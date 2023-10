Tempestade causa estragos em Apucarana

Na tarde desta quarta-feira (4), a cidade de Apucarana, foi atingida por uma tempestade que causou destruição e transtornos. A região do Bairro da Igrejinha e do Jardim São Pedro foi a mais afetada, com relatos de queda de árvores, atingindo veículos e casas. Também foram registrados destelhamentos de residências e danos em coberturas de prédios. Parte do muro do Estádio Olímpio Barreto desabou. Não há informações sobre feridos até o momento. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão prestando atendimento aos afetados. A tempestade veio acompanhada de ventos fortes, que alcançaram 77,4 km/h, de acordo com o Simepar.

As informações são do TnOnline