A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul começou a realizar a troca de todo o telhado e calhas do Ginásio de Esportes Osmar Panício. O ginásio que já tem 40 anos, passou por algumas reformas e com as chuvas de granizo fez se necessária a troca total.

O investimento provém de recursos próprios do município e o valor ultrapassa R$ 424 mil.