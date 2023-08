TCE-PR aprova contas de 2021 do prefeito de Jandaia do Sul

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou as contas do município de Jandaia do Sul, relativas ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade de Lauro Junior, prefeito da cidade.

No relatório do Tribunal de Contas, o relator Conselheiro José Durval Mattos do Amaral destacou que “não subsistiu qualquer ilegalidade e/ou irregularidade na presente prestação de contas”.

A Câmara de Vereadores da cidade já está com a decisão do TCE. “Já está com a Câmara de Vereadores e vamos aguardar o posicionamento. Mas o resultado do TCE, a decisão do tribunal, vem para validar a seriedade da administração. Uma administração responsável. Vamos aguardar agora a aprovação das contas de 2022, que com certeza também será aprovada”, disse o prefeito Lauro Junior.