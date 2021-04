Supermercado é assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 14h59 no Central Supermercado na Rua Giacomo Segantini em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação via 190 informando que no local teria ocorrido um roubo, as viaturas realizaram patrulhamentos nas imediações sem que ninguém fosse localizado com as características repassadas pelo COPOM.

Posteriormente uma das equipes realizou contato com o proprietário do mercado que afirmou ter sido roubado.

Pelas imagens de câmeras de segurança do local, foi possível ver um indivíduo aparentado ser masculino, de calça jeans, blusa e capuz preto, portando um revólver. Após o roubo o autor evadiu-se sentido Rua João Batista Mortean e posteriormente linha férrea.