Soldado Anderson, Comandante do BC Jandaia, vai atuar no Pantanal

Nesta quarta-feira (7), dois bombeiros militares do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana foram designados para compor a equipe paranaense na Operação Pantanal, que atua no combate dos incêndios florestais que têm atingido a região.

O Corpo de Bombeiros do Paraná frequentemente contribui em operações de grande porte em outros estados e o Cabo J. Ferreira e o Sd. Anderson representarão a unidade nessa nova missão.

O Soldado Anderson é atual comandante do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul e vem sendo muito elogiado pela atuação no município.