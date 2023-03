Sobrinha mata tio a facadas em Sarandi

Na noite do último domingo (19), uma confusão envolvendo familiares terminou em tragédia na cidade de Sarandi. Segundo informações da Polícia Militar, Nivaldo Berdusco, de 66 anos, teria tentado agarrar sua sobrinha, o que resultou em uma briga entre eles. Durante a confusão, a sobrinha de 22 anos pegou uma faca e desferiu diversos golpes em Berdusco, que acabou falecendo no local. A jovem fugiu, mas se apresentou na delegacia acompanhada por um advogado. Após depor para o delegado plantonista, a sobrinha foi liberada. O corpo de Berdusco foi removido e encaminhado para o IML de Maringá. A cena do crime foi isolada pela PM para os trabalhos dos órgãos competentes.