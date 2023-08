Sob efeito de drogas, homem agride esposa e acaba preso em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h48 deste domingo (6) no Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, foi repassado aos policiais, que no local um indivíduo estaria drogado e agredindo sua esposa.

Foi feito contato com a mulher, de 25 anos, que relatou a equipe que seu marido, de 27 anos, fez uso de drogas durante a madrugada e ficou muito alterado e, em meio a discussões, que se estenderam por toda madrugada, ele a agrediu com puxões de cabelo, tapas, socos na região do abdômen e ainda a enforcou com as próprias mãos.

A vítima relatou estar sentindo dores na região do pescoço e do abdômen devido às agressões. Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar criminalmente contra o autor, foi dada voz de prisão e encaminhado para Delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.