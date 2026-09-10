Simepar prevê tempestades severas para esta sexta-feira

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Na quinta-feira, o tempo permanece instável em todo o território paranaense, com condições favoráveis à ocorrência de tempestades em todas as regiões do estado. O ambiente atmosférico se mostra mais propenso a tempestades intensas nas metades oeste e norte do Paraná. Destacam-se também os elevados acumulados de chuva, com valores superiores a 50 mm em todas as regiões do estado e que podem se aproximar dos 100 mm entre o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, áreas centrais e o Norte. Devido à maior cobertura de nuvens e à ocorrência de chuva, espera-se pouca variação das temperaturas ao longo do dia.
ATENÇÃO! Na sexta-feira, a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul e o avanço da frente fria pelo Sul do país contribuem para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas no Paraná. Além do elevado potencial para tempo severo, são esperados acumulados expressivos de chuva.
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