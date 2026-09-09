Celular é perdido nas proximidades da escola John Kennedy em Jandaia do Sul
Um celular foi perdido nesta quarta-feira (9), por volta do meio-dia, no trajeto entre o portão da faculdade e a escola John Kennedy, em...
Biza Santina aniversariando
Hoje (9) é o aniversário da biza Santina. O filho André, a nora e seus bisnetos desejam um feliz aniversário.
Pirapó realiza 20ª Festa do Café neste domingo
O distrito de Pirapó, em Apucarana, realiza neste domingo, 13 de setembro, a 20ª Festa do Café, evento que celebra a tradição e a...
Paraná tem alerta para tornados nos próximos dias
O Paraná deve enfrentar uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias. A formação de um ciclone extratropical, associada ao avanço de...
Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana
Uma van que transportava estudantes pegou fogo e ficou completamente destruída na manhã desta quarta-feira (9), em Apucarana. O incidente provocou um grande susto,...
Homem morre em confronto com policiais na região da Caixa de São Pedro
Um jovem de 21 anos morreu na tarde desta terça-feira (8) após um confronto armado com a Polícia Militar em uma propriedade rural próxima...
Edital de convocação – Sociedade Rural do Vale do Ivaí
A diretoria da Sociedade Rural do Vale do Ivaí, convoca a todos os seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo...