Celular é perdido nas proximidades da escola John Kennedy em Jandaia do Sul

309
Um celular foi perdido nesta quarta-feira (9), por volta do meio-dia, no trajeto entre o portão da faculdade e a escola John Kennedy, em Jandaia do Sul.
Segundo informações da família, o aparelho Samsung A07 teria sido perdido entre aproximadamente 12h e 12h20. Após perceber o desaparecimento, os responsáveis tomaram as providências necessárias.
Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia, e a documentação do aparelho foi apresentada às autoridades. O celular, que é utilizado para estudos também já teve o bloqueio realizado.
A família pede a colaboração de quem eventualmente tenha encontrado o aparelho ou tenha alguma informação que possa ajudar na localização.
Contato: 43 92002-4780
Compartilhar