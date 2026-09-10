Jandaia do Sul abre inscrições para eleição de conselheiros tutelares suplentes

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A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está com inscrições abertas para o processo de escolha de conselheiros tutelares suplentes do município.
Os interessados poderão realizar a inscrição entre os dias 8 e 22 de setembro de 2026, diretamente no Departamento Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Presidente Kennedy, nº 373. O atendimento será realizado das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
A votação está marcada para o dia 11 de outubro de 2026 e será realizada na ASSEM, em Jandaia do Sul. O processo permitirá a escolha de suplentes para atuação junto ao Conselho Tutelar, órgão responsável por zelar pelo cumprimento e pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
A Administração Municipal reforça a importância da participação da comunidade no processo de escolha, contribuindo para o fortalecimento da rede de proteção e das políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes de Jandaia do Sul.
Mais informações sobre inscrições, requisitos e demais etapas do processo podem ser obtidas junto ao Departamento Municipal de Assistência Social.
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