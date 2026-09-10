Motorista fica ferido após carro capotar na PR-444

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Foto PRE
Um homem de 40 anos ficou ferido após perder o controle do veículo que dirigia e capotar na PR-444. O acidente aconteceu por volta da 1h10 da madrugada desta quinta-feira (10), durante uma chuva na região do Distrito de Caixa de São Pedro.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Volkswagen Voyage, com placas de Dourados (MS), no sentido Arapongas. Ao passar por um trecho de subida e curva aberta, o veículo saiu da pista e capotou, parando às margens da rodovia.
Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam o motorista ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, onde recebeu atendimento médico.
Devido à necessidade de encaminhamento hospitalar imediato, o teste do bafômetro não pôde ser realizado no local. As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo deverão ser apuradas.
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