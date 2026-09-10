Polícia Civil de Jandaia cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em São Pedro do Ivaí

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A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), um mandado de prisão na Rua Pedro Paulo Sobrinho, em São Pedro do Ivaí.
A ação resultou na prisão de um homem de 45 anos, que era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Contra ele, há uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 20 anos de reclusão a cumprir.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado pelas autoridades para os procedimentos legais e deverá permanecer à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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