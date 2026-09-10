Polícia Civil de Jandaia cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em São Pedro do Ivaí

Polícia Civil de Jandaia cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em São...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), um mandado de prisão na Rua Pedro Paulo Sobrinho, em São...
Jandaia do Sul abre inscrições para eleição de conselheiros tutelares suplentes
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do...
Simepar prevê tempestades severas para esta sexta-feira
Na quinta-feira, o tempo permanece instável em todo o território paranaense, com condições favoráveis à ocorrência de tempestades em todas as regiões do estado....
PM atende ocorrência de possível briga e realiza abordagem na zona rural de Bom...
A Polícia Militar registrou duas ocorrências durante a noite desta quarta-feira (9), em Bom Sucesso. Por volta das 22h13, a equipe foi acionada para verificar...
Motorista fica ferido após carro capotar na PR-444
Um homem de 40 anos ficou ferido após perder o controle do veículo que dirigia e capotar na PR-444. O acidente aconteceu por volta...
Celular é perdido nas proximidades da escola John Kennedy em Jandaia do Sul
Um celular foi perdido nesta quarta-feira (9), por volta do meio-dia, no trajeto entre o portão da faculdade e a escola John Kennedy, em...
Biza Santina aniversariando
Hoje (9) é o aniversário da biza Santina. O filho André, a nora e seus bisnetos desejam um feliz aniversário.