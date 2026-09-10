PM atende ocorrência de possível briga e realiza abordagem na zona rural de Bom Sucesso

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A Polícia Militar registrou duas ocorrências durante a noite desta quarta-feira (9), em Bom Sucesso.
Por volta das 22h13, a equipe foi acionada para verificar uma possível ocorrência de vias de fato em via pública, na Rua José Flausino Vilas Boas, na região central da cidade.
Os policiais foram até o endereço informado, porém, não encontraram as pessoas que supostamente estariam envolvidas na situação. Durante patrulhamento pelas proximidades, a equipe conversou com algumas pessoas que estavam na via pública, mas ninguém soube informar o que teria acontecido ou indicar o paradeiro dos envolvidos.
Como não foi constatada nenhuma situação que necessitasse de intervenção policial, a ocorrência foi registrada e a equipe retornou ao patrulhamento.
Já por volta das 23h, durante uma ação da Operação Segurança Rural Integrada, os policiais realizavam patrulhamento pela Estrada Santa Helena, na zona rural de Bom Sucesso, quando avistaram um Fiat Uno branco com um homem em seu interior.
O veículo foi abordado e o condutor, de 58 anos e morador de Bom Sucesso, foi identificado. Foram realizadas revistas pessoal e veicular, além da consulta dos dados do motorista e do automóvel.
Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado. O homem foi orientado e liberado no local, e a equipe prosseguiu com o patrulhamento na região rural.
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