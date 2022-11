Sem habilitação, motociclista tenta se esconder no mato para se livrar da Polícia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h50 deste sábado (19) no Jardim das Araucárias.

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo endereço supracitado foi visualizado um masculino em atitude suspeita conduzindo a motocicleta Honda CG 125 TITAN KS, o qual ao receber ordem de parada desceu da moto e tentou se esconder em meio a um matagal, sendo abordado e identificado, que submetido a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado, ainda constatado que o mesmo não possui CNH bem como sua motocicleta estava com débitos administrativos, sendo a mesma recolhida ao pátio da Cia PM Jandaia do Sul e confeccionado os autos de infração de trânsito correspondente ao fato e o condutor liberado no local.