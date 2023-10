Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná participa de evento em Jandaia do Sul

“Valorizando a vida de outubro a outubro – você se cuida e a vida continua “

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde realizou na noite desta quinta-feira, 26 de outubro no Auditório Municipal um encontro com mulheres que se cuidam em alusão ao mês outubro rosa.

O outubro rosa tem como objetivo principal ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade por este tipo de câncer continuam elevadas, especialmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Por isso o autoexame das mamas e a mamografia são essenciais.

O município de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Saúde em parceria com outros Departamentos e Clubes de Serviços realizaram diversas atividades durante todo o mês e o encontro deste dia encerrou as atividades do outubro rosa, mas a luta e a prevenção continua.

Estiveram presentes no evento um grande número de mulheres juntamente com o Prefeito Lauro Júnior acompanhado da 1ª Dama Stella Silva, da Secretária de Estado da mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná Leandre Dal Ponte, da Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, do Prefeito de Apucarana Junior da Femac, da Sra Célia do Carmo esposa do Deputado Estadual Do Carmo além de diversas outras mulheres de Jandaia e Região que representaram diversos segmentos da sociedade.

Houve ainda Palestras com o tema do encontro com o Médico Ginecologista e Obstetra Dalmem de Pinho Tavares Filho; com a Psicóloga Comportamental Halana Carla Pineda e também o testemunho da Enfermeira Cristiane Fortunato Vicente, recém-curada de um câncer de mama, finalizando com um sorteio de brindes doados por empresários e amigos.