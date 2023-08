A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizou essa semana um treinamento com os Profissionais do SAMU, Defesa Civil e também alguns técnicos das Unidades Básica de Saúde.

O tema abordado foi “Os cuidados com a gestante e o recém-nascido” e o treinamento foi realizado pela Enfermeira Obstreta Suzana Martins de Oliveira que tratou de vários assuntos relacionados ao tema.

O evento aconteceu no Auditório do Departamento de Educação.