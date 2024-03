Sargento Vecchi recebe homenagem antes de seu ingresso na reserva

Neste sábado, 23, o 2º Sargento Nerilto José de Vecchi recebeu uma homenagem organizada pelo 10º BPM e pela Prefeitura Municipal de Cambira, em virtude de sua aposentadoria. No próximo dia 27, ele ingressará na reserva remunerada, após 28 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Paraná. No evento, ele foi recepcionado por seus familiares, parceiros de farda, amigos e autoridades, os quais lhe prestaram homenagens com palavras que emocionaram não apenas o Sargento, mas também os companheiros ao redor.

O Sgt. Vecchi ingressou na PMPR em 1996 e, desde então, desempenhou diversas atividades, com ênfase no Comando de Destacamentos, como o de Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Kaloré, Marumbi, Novo Itacolomi e atualmente em Cambira, onde dedicadamente cumpriu com suas obrigações de maneira satisfatória. É uma pessoa de excelente comprometimento, que em meio aos desafios e às adversidades permaneceu lutando de forma incansável pelo bem de nossa comunidade.

O 10º Batalhão expressa profunda gratidão pelo período em que o Sargento Vecchi trabalhou conosco, demonstrando compromisso e responsabilidade em todas as suas tarefas. Desejamos que sua jornada futura seja repleta de alegria, paz e satisfação, e que sua aposentadoria seja marcada por felicidades, realizações e um merecido descanso.

Fonte Polícia Militar