Um veículo VW Novo Gol 1.0 City desapareceu após ser deixado estacionado em frente a um supermercado na Avenida Marechal Cândido Rondon, na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde de domingo (22).

De acordo com o boletim, a solicitante acionou a equipe policial após perceber que o automóvel não estava mais no local onde havia sido estacionado. Ao retornar ao estabelecimento, ela constatou o desaparecimento do veículo.

A mulher relatou aos policiais que está em processo de separação conjugal e que o automóvel está registrado em nome do ex-cônjuge.

Além do veículo, estavam no interior do carro pertences pessoais da solicitante, incluindo um notebook, documentos e cartões bancários de diversas instituições financeiras.

A Polícia Militar prestou orientações à mulher sobre os procedimentos legais e os encaminhamentos junto à Polícia Judiciária.