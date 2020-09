Salão de beleza é arrombado em Jandaia

Jandaia do Sul 18h23 Natureza Dano Endereço R. Clementino S. Puppi, Centro

Após solicitação via 190 a equipe de serviço deslocou até ao local acima descrito, onde em contato com a Senhora xxx, acabou relatando que é proprietária do Salão de Cabeleireiro, neste endereço, e que fechou o salão na data de sábado por volta das 20h, sendo que no domingo retornou ao local e constatou que a porta de Blindex da frente do estabelecimento estaria arrombada, porém a mesma fez uma vistoria no interior do salão e não sentiu falta de nenhum objeto.

Diante do ocorrido foi confeccionado o B.O.U. sendo à mesma devidamente orientada em relação aos procedimentos.