Roubo em sorveteria de Jandaia do Sul

Às 22h07 de segunda-feira (11) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi informada que acabará de ocorrer um roubo na sorveteria na Praça do Café.

De pronto a equipe foi ao local e fez contato com a funcionária, que relatou que um homem moreno, trajando blusa ou camiseta da Adidas, capacete preto, com uma tatuagem no pescoço e que teria possivelmente uma arma de fogo em mãos, anunciou o roubo e fez com que tirasse todo dinheiro do caixa.

Após sair do estabelecimento, o indivíduo subiu em uma motocicleta de cor vermelha e se evadiu tomando sentido a Avenida Dr. Getúlio Vargas.

Foi realizado patrulhamento no intuito de encontrar tal indivíduo porém sem êxito até o momento.