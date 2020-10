Roubo em comércio de São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h30 de terça-feira (6) na Avenida José Eugênio Irineu em São Pedro do Ivaí.

A equipe policial foi acionada para deslocar no endereço acima mencionado, onde segundo a solicitante dois indivíduos chegaram em uma moto na cor preta, possivelmente uma CG Titan, ambos armados, sendo que um dos indivíduos trajando blusa preta e capacete rosa, adentrou a loja e de posse de uma arma anunciou o assalto, subtraindo certa quantia em dinheiro do caixa, o qual a mesma não soube informar o valor exato, além de uma garrafa de whisky.

Logo em seguida, os autores se evadiram com a referida motocicleta. Relata ainda que não foi possível anotar a placa, pois a mesma estava coberta com um plástico. Indagada sobre as imagens de câmeras do estabelecimento, a mesma disse que somente a gerente tem acesso as imagens.

Diante do fato narrado, foi efetuado patrulhamento, mas até o momento nada foi localizado.