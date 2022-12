Rotam de Jandaia recupera caminhonete furtada em Borrazopolis

Na noite de sexta-feira (30), após tomar conhecimento de um furto, que teria acontecido a cerca de meia hora na cidade de Borrazópolis e de que o autor poderia ter tomado sentido a cidade de Kaloré, conduzindo uma camionete Triton L200 cor branca, furtada no local, a equipe ROTAM, deslocou em direção a aquela região, contudo próximo do trevo que dá acesso a cidade de Jandaia do Sul a camionete foi visualizada pela equipe, trafegando em fluxo oposto.

Foi feito retorno, conferida a placa e constatado ser a do veículo furtado. Foi dada a voz de abordagem, tendo o condutor da referida camionete, desobedecido e se evadiu sentido ao centro da cidade, iniciando um acompanhamento tático e sendo possível realizar a abordagem na Avenida Getúlio Vargas.

Foi dada voz de prisão ao abordado e identificado demais objetos furtados, os quais estavam no interior da camionete, sendo então conduzido juntamente com o preso até a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.