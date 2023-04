Rotam apreende veículo rebaixado e drogas em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h08 desta quarta-feira (26) na Rua Minas Gerais, Vila Rica.

Conforme a PM, a equipe ROTAM realizava patrulhamento no endereço citado, quando visualizou o veículo Citroen C4 transitando na via com a suspensão extremamente baixa (veículo rebaixado), este veiculo já havia sido denunciado nesta mesma data por um popular que disse que o condutor estava trazendo transtorno no trânsito devido a sua condição de rebaixado.

Diante dos fatos, foi realizada abordagem e identificado o condutor e, em revista pessoal, foi localizado no bolso de sua bermuda substância análoga a cocaína que pesou 0.6 gramas e em revista veicular foi localizado no bolso de uma mochila que estava no porta malas do veículo substância análoga a maconha que pesou 11.2 gramas.

O abordado informou ser usuário, que comprou a droga perto de sua casa e não quis informar quem vendeu. O veículo encontrava-se com irregularidades administrativas e o abordado não possui CNH.

Diante dos fatos o veículo foi recolhido ao pátio da 2° Cia e elaborado as notificações pertinentes e o autor para confecção de termo circunstanciado.