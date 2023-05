Reunião da AMUVI em Jandaia do Sul

Na próxima sexta-feira (19), prefeitos membros da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) se reunirão a partir das 14 horas na Sociedade Rural de Jandaia do Sul.

O encontro será recepcionado pelo prefeito da cidade e também presidente da Amuvi, Lauro Junior. A escolha da cidade para sediar o evento coincidi com a abertura do 2º Festival da Cachaça, que ocorrerá até o próximo domingo e contará com a participação de 50 produtores do destilado.

Dentre os temas a serem discutidos, o Piso Nacional da Enfermagem deverá estar em pauta. O objetivo é debater acerca das seguranças da categoria e suas condições de trabalho. Além disso, o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara, o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, o presidente do Ceasa, Eder Eduardo Butlitz e o presidente do IDR, Natalino Avante de Souza, estarão presentes no evento.

Será um momento importante para discutir temas relevantes e buscar soluções para os munícipes da região.