Residência é arrombada na Rua Marumbi

Na tarde deste domingo (15) uma residência foi arrombada na Rua Marumbi em Jandaia do Sul.

No local a equipe da Polícia Militar efetuou contato com o solicitante, o qual relatou que se ausentou da residência por volta das 16h e ao retornar por volta das 20h30, se deparou com a janela da cozinha arrombada, sendo que notou a falta de um aparelho de celular e quatro panelas da cozinha.

Relata ainda a vítima, que em outras oportunidades visualizou a pessoa de xxxx rondando a residência, inclusive que anteriormente já teria adentrado a residência e levado

sua carteira enquanto tomava banho.

A equipe policial efetuou rondas no intuito de localizar o possível autor, porém ele não foi encontrado no momento.